OL : Genesio signe chez Zahavi, improbable mais tellement logique

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

En milieu de semaine dernière, Bruno Genesio a confirmé sa collaboration imminente avec le puissant agent Pini Zahavi. Ce dernier sera notamment missionné pour trouver un nouveau point de chute au coach rhodanien, en cas de départ de l’Olympique Lyonnais à l’issue de la saison. Une décision de la part de Bruno Genesio qui fait beaucoup réagir, et que Willy Sagnol valide totalement, comme il l’a confié sur l’antenne de RMC Sport.

« Les clubs étrangers se maquent avec des structures, des gros agents qui placent joueurs puis entraîneurs pour entretenir les filières. C’est l’effet Jorge Mendes, par exemple. Les entraîneurs portugais lui doivent beaucoup dans cette mode qui est surtout un business. Il y a de plus en plus de clubs et de dirigeants qui veulent bosser comme ça… Et les entraîneurs français échappent à ces réseaux qui ne reposent pas uniquement sur la compétence. Quand je vois Genesio qui va apparemment travailler avec Zahavi, je comprends son choix. En France, on n’a aucun gros lobbyiste comme ça. Il n’y a pas plus de corporatisme. En plus, l’entraîneur français qui réussit à l’étranger n’est pas souvent érigé en modèle dans son pays. Et ça ne lui donne pas vraiment envie de renvoyer l’ascenseur ou d’aider les autres » a expliqué l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, pour qui il est totalement logique que les entraîneurs français intègrent également ce genre de réseau.