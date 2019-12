OL : Genesio n'insulte pas l'avenir, il ne dit pas non à l'OM

Dans : OL.

En octobre dernier, l’Olympique Lyonnais prenait une décision inattendue en s’offrant Rudi Garcia afin de succéder à Sylvinho. Un choix contesté, le technicien français ayant passé 2 ans et demi à Marseille…

Assurément, la rivalité entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille n’a pas aidé Rudi Garcia dans son intégration dans la capitale des Gaules, notamment vis-à-vis des supporters. Alors que l’année sportive 2019 s’est achevée samedi pour les clubs de Ligue 1, Rudi Garcia ne parvient d’ailleurs toujours pas à faire l’unanimité. Cela étant, plusieurs entraîneurs français ont défendu le choix de l’ancien Lillois, de passer de l’OM à l’OL.

Il y a quelques semaines sur Canal Plus, Christophe Galtier indiquait qu’il ne voyait par exemple aucun problème de passer d’un club français à un club rival. Visiblement, Bruno Genesio pense la même chose. La preuve, sur le plateau de Téléfoot, l’ancien coach de Lyon n’a pas fermé la porte à une arrivée dans la cité phocéenne lors du fameux jeu du oui ou non. « Comme Rudi Garcia vous auriez pu passer d’un Olympique à l’autre ? » a indiqué l’actuel entraîneur du Beijing Sinobo Guoan en Chine. Un club dans lequel il est comme un poisson dans l’eau. « Ce n’était pas forcément prévu que j’aille en Chine, mais je me dis que c’était certainement la meilleure décision. D’une part pour découvrir l’étranger ou une autre façon de vivre et aussi pour m’éloigner de tout ce que j’ai connu ces derniers temps ». Avant de revenir au contact de la pression de la Ligue 1 ?