OL : Genesio, mercato... Aulas savoure sa gestion parfaite

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

L’année 2018 s’est terminée lundi et globalement, le bilan des 12 derniers mois est positif pour l’Olympique Lyonnais.

Troisième de L1 la saison dernière, actuellement sur le podium et toujours qualifié en Ligue des Champions, le club rhodanien est dans ses objectifs. Au moment d’attaquer 2019, Jean-Michel Aulas est donc satisfait de ses troupes. Et répondant à un article de Foot 01 sur le nombre de tirs effectués par l’OL sur l’année écoulée (610 tirs, plus que le PSG), le président rhodanien s’est félicité… de ses propres choix, notamment en ce qui concerne Bruno Genesio et le mercato.

« Voilà un bilan objectif qui conforte l’OL dans ses choix sportifs avec Bruno (Genesio) et le recrutement avec Florian (Maurice) » s’est réjoui Jean-Michel Aulas sur Twitter. Un message qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir de nombreux fans lyonnais, un peu surpris que leur président se félicite d’être devant le Paris Saint-Germain dans un classement que beaucoup considèrent comme anecdotique. Et qui ont ainsi manié l’ironie comme ils savent si bien le faire pour faire passer plusieurs messages à leur dirigeant. La preuve que malgré le beau parcours de l’OL en C1 récemment, il y a encore des supporters qui préfèreraient une équipe plus régulière ou même un titre, plutôt qu'une belle ligne de statistiques.