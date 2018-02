OL : Genesio le magicien de Lyon ? Il y croit très fort !

Dans : OL, Ligue 1.

S'il y a bien un joueur qui symbolise la légende du derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, c'est bien Sidney Govou qui avait fait taire Geoffroy-Guichard lors du fameux match gagné par l'OL dans le Chaudron en octobre 2004, l'attaquant rhodanien marquant le but victorieux dans les ultimes secondes. Désormais consultant de Canal+, Sidney Govou ne sera pas dans les tribunes du Groupama Stadium ce dimanche après-midi, mais il regardera évidemment ce choc de Ligue 1.

Et à l'heure d'évoquer la situation de favori de l'Olympique Lyonnais, l'ancien joueur de l'OL reste prudent. « L’OL est à domicile, mais je ne sais pas trop. Je n’arrive pas à voir un jeu vraiment identifié. Il y a des joueurs qui aiment garder le ballon, d’autres qui ne pensent qu’à frapper, marquer… Franchement, Bruno Genesio est un magicien, car il doit avoir mal à la tête tous les jours avec certains. Mais il y a le métronome Nabil. Quand l’équipe ne tourne pas, il peut aussi donner le sentiment d’être individualiste, mais il sait tout faire. Il porte l’équipe, constate, dans Le Progrès, Sidney Govou, qui vante les qualités de Nabil Fekir et n’a rien à redire sur sa fameuse célébration du match aller. Moi j’avais enlevé mon maillot après mon but à Geoffroy-Guichard. Il faut laisser le droit aux footballeurs de s’exprimer, de rendre le foot amusant. Ce soir, ce sera peut-être un autre joueur, lyonnais ou stéphanois, qui sortira du lot et qui aura raison de vouloir célébrer sa joie. »