OL : Genesio jure qu'il partira comme un seigneur de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio a entamé les six derniers mois de son contrat d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas et le coach de l'OL ayant prévu de se revoir un peu plus tard dans la saison pour savoir si une prolongation sera proposée au coach rhodanien. Même s'il assume totalement cette situation, Bruno Genesio avoue sans détour que s'il n'était pas conservé à l'Olympique Lyonnais, alors il partira sans avoir la moindre aigreur à l'encontre du club de la Capitale des Gaules et de son président.

Pour l'entraîneur de l'OL, Jean-Michel Aulas a toujours eu une attitude exemplaire à son encontre et il saura s'en souvenir. « C’est très clair avec mon président, et j’ai confiance en lui, l’important est pour moi de rester concentré sur les objectifs à court terme et à moyen terme du club. Il sera temps lorsque ça sera le cas de discuter de mon cas personnel (...) De toute façon, je l’ai déjà dit, quoi qu’il se passe, ça se passera de bonne manière avec mon président, car il faut avoir un peu de mémoire dans le foot, même si ce n’est pas souvent le cas, mais moi j’en ai. Je sais que mon président m’a permis de faire mon métier dans ce club et il y aura un grand respect entre lui et moi. J’ai de la chance de vivre cela dans un club aux objectifs très élevés ou la pression est élevée, et j’ai la chance d’avoir cette relation avec le président. Cela ne veut pas dire qu’on est tout le temps d’accord ou qu’on est ami, mais on a une relation professionnelle de confiance qui est très forte », a confié, au micro de Luiz Fernandez, un Bruno Genesio très serein.