OL : Genesio est fan d'Aulas, c'est son bouclier humain à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en juin prochain, Bruno Genesio attend avec impatience le verdict de son président, Jean-Michel Aulas. Ce dernier devrait communiquer fin mars au sujet de l’avenir de son coach, qu’il apprécie énormément comme il l’a déjà répété à plusieurs reprises. Et selon Laurent Paganelli, Bruno Genesio est également ravi de la relation qu’il entretient avec Jean-Michel Aulas, un patron qui l’a toujours défendu et qu’il l’a toujours mis dans les meilleures conditions possibles à Lyon selon lui. Et cela même si désormais les Bad Gones demandent officiellement la tête du coach lyonnais.

« Bruno Genesio m’a dit quelque chose par rapport à Jean-Michel Aulas l’autre fois. Il m’a confié que dans les périodes où Lyon était vraiment mal, son président était vraiment fort, qu’il l’appelait à 7 heures du matin et qu’il allait chez lui pour remonter tout le monde et remotiver les troupes. Jamais de la vie il ne lui a mis la pression. Bruno m’a toujours dit que Jean-Michel Aulas l’avait aidé dans les moments très compliqués comme avant le match à Marseille la saison dernière, avant qu’ils fassent leur série en fin de saison. On peut aimer ou ne pas aimer Aulas, mais il a toujours soutenu Genesio. S’il va rester ? Ça en revanche, je ne sais pas » a confié le journaliste de Canal Plus. Reste maintenant à voir si ce duo sera toujours en place à l’OL la saison prochaine.