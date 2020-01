OL : Gedson Fernandes à Lyon, dossier enterré sous 24h ?

Dans : OL.

Dans le viseur de l’Olympique Lyonnais au mercato hivernal, Gedson Fernandes ne devrait pas, sauf retournement de situation, signer dans le Rhône.

Durant ce mercato hivernal, rien n’est simple pour l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, qui souhaitait initialement recruter plusieurs joueurs dont un milieu de terrain, pistait notamment Gedson Fernandes du Benfica Lisbonne. Concurrencé par plusieurs poids-lourds de Premier League dans ce dossier, l’Olympique Lyonnais devrait officiellement renoncer dans les prochaines heures. Et pour cause, RMC affirme ce dimanche que le Portugais est tout proche de poser ses valises du côté de Tottenham.

Egalement associé à Everton ou encore à West Ham, Gedson Fernandes est effectivement à deux doigts de signer chez les Spurs, où son compatriote José Mourinho le connaît bien. Récemment, Chelsea s’était également positionné selon la radio, qui précise toutefois que c’est bien Tottenham qui va rafler la mise. Vraisemblablement, il ne sera pas question d’un transfert sec mais d’un prêt d’un an et demi comprenant une option d’achat estimée à 40 ME. Au vu de la concurrence XXL et de l’identité du club qui va rafler la mise, on comprend mieux pourquoi l’Olympique Lyonnais n’avait aucune chance de boucler le dossier. Assurément, le club rhodanien ne compte pas dépenser autant sur un seul et unique joueur durant le mercato hivernal, même si la possible vente de Lucas Tousart, courtisé avec assiduité par le Hertha Berlin, pourrait grossir les moyens de l’OL au mercato.