OL : Garcia veut faire de Lyon un spécialiste du huis clos

Dans : OL.

A l’approche des matchs contre le Stade de Reims et la Juventus Turin, que l’Olympique Lyonnais disputera à huis clos, l’entraîneur Rudi Garcia prépare son équipe à ces nouvelles conditions.

Les pensionnaires de Ligue 1 devront s’y faire, tous les matchs du championnat se joueront sans public jusqu’au 15 avril. C’est donc dans un stade vide que l’Olympique Lyonnais recevra Reims vendredi, avant d’aller défier la Juventus Turin en Italie dans les mêmes conditions. Du coup, Rudi Garcia compte bien préparer son équipe à ce silence inhabituel. L’entraîneur des Gones a en effet prévu un entraînement spécial dans un Groupama Stadium sans spectateur jeudi, à la veille de la 29e journée de Ligue 1.

« Ce ne sera pas une répétition générale pour mardi. C'est un match de championnat qu'on veut gagner et qu'on va jouer dans des conditions particulières. J'ai déjà eu cette expérience à Marseille contre Francfort et c'est vraiment particulier, a témoigné le coach lyonnais. C'est pour ça qu'on fera un entraînement dans les mêmes conditions au Groupama Stadium pour que les joueurs se rendent bien compte qu'on entend tout. Pour vous (les journalistes), ça va être intéressant. On peut entendre ce que disent les joueurs sur le terrain, les consignes du coach. »

Le point positif pour Garcia

« Pour une fois, je pense que ceux qui seront à l'autre bout du terrain vont m'entendre donc c'est un avantage pour moi, s’est-il réjoui. C'est très important de se rendre compte des conditions d'un match comme celui-là. Mentalement, c'est un match qu'il faut aborder complètement différemment. La générale est plutôt demain quand nous ferons la répétition au Groupama Stadium. Le match de vendredi peut paraître comme un match d'entraînement mais c'est un match de championnat très important. » Distancé dans la course au podium, l’OL tentera de sauver ce qui peut encore l’être.