OL : Garcia sort les muscles avec son discours de leader

Dans : OL.

Suite à une phase aller presque parfaite, l’Olympique Lyonnais espère conserver son fauteuil de leader le plus longtemps possible en Ligue 1.

Pour l’instant, la saison du club rhodanien se déroule comme sur des roulettes. Invaincu depuis la mi-septembre, l’OL reste sur 16 matchs sans la moindre défaite. Une impressionnante série d’invincibilité qui a bien failli se terminer la semaine dernière à Rennes. Malmené par le SRFC, Lyon a finalement arraché le point du match nul en fin de match (2-2). Une rencontre qui n’a pas vraiment plu à Rudi Garcia, qui profite donc de ce petit faux-pas en Bretagne pour piquer son groupe.

« Être premier, ça donne des obligations et des devoirs plus importants, il faut en faire plus collectivement et individuellement pour continuer à gagner des matchs... Il faut absolument que je continue à veiller à ce que les joueurs ne s'endorment pas et n'en fassent pas moins inconsciemment, car on a été beaucoup moins déterminés à Rennes qu'on aurait dû l'être. Il y a eu trop de déchet technique et il faut vite corriger le tir. Je rappelle qu'on n'a pas gagné à Rennes et qu'on a perdu deux points. On a donc laissé au moins deux équipes revenir sur nous et on n'a plus qu'un point d'avance au lieu de trois. Il ne faut pas attendre d'être mené 2-0 pour remettre les ingrédients qu'il faut sur le terrain. On a su ne pas perdre à Rennes, mais ce n'est quand même pas satisfaisant. Sur les deux derniers matchs, on a pris deux buts. Si on veut continuer à gagner, il va falloir arrêter de prendre des buts car on n'en marquera pas trois à chaque fois. Il va falloir être plus déterminé dans beaucoup de secteurs du jeu et dans l'implication collective », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OL, qui espère donc que son équipe jouera le premier match plein de son année 2021 contre Metz dimanche soir.