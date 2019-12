OL : Garcia rassure les fans sur le mercato

Dans : OL.

Beaucoup de raisons expliquent pourquoi Rudi Garcia a laissé un mauvais souvenir à l’OM.



Il y a bien évidemment les résultats, en chute libre dans sa dernière saison avec un chou blanc sur l’objectif d’une qualification européenne. La manière aussi avec des changements et des choix tactiques qui ont irrité les joueurs comme les supporters. Les justifications incessantes après une défaite, avec à chaque fois une bonne excuse à présenter en conférence de presse. Et aussi les choix effectués sur le marché des transferts, où son année réussie en 2018 lui a permis de forcer la main des dirigeants pour recruter des joueurs peu performants. Au total, les Sertic, Strootman ou encore Radonjic ont eu beaucoup de mal à passer.



Les bons plans mercato de Rudi Garcia, ça fait donc un peu peur aux supporters lyonnais. Surtout que la piste Steven Nzonzi aurait été lancée par Rudi Garcia en personne, pour qui le champion du monde, plutôt dans la dernière ligne droite de sa carrière et avec un copieux salaire, est l’homme à prendre. Mais en marge du match face à Toulouse, l’entraineur de l’OL a bien tenu à faire comprendre qu’il n’était pas décideur en terme de recrutement. « Je ne vous répondrai pas sur le mercato, il y a Florian Maurice et Juni qui pourront vous répondre sur ce domaine-là. Moi, je suis pragmatique, je travaille avec ce groupe-là, je veux gagner à Reims avec ce groupe-là, et après il sera temps d’en reparler », a souligné un Rudi Garcia qui ne veut pas se voir imputer la responsabilité d’un recrutement hivernal, alors qu’il y a en effet Juninho et Maurice qui en sont chargés.