OL : Garcia prolongé, Aulas met la pression à Juninho

Dans : OL.

A l’issue de la victoire de l’OL à Angers dimanche, Rudi Garcia a évoqué une possible prolongation de contrat à Lyon.

Focalisé sur son objectif sportif, le technicien de 56 ans ne semble pas se projeter au-delà de la saison en cours avec l’OL pour le moment. « On en a parlé avec le président et on a trouvé logique, intelligent de se revoir plus tard et de voir comment la saison se déroulait. Dans un couple, on n'est pas obligés d'être mariés ou pacsés pour s'aimer » a notamment fait savoir l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais au micro de Canal +. De toute évidence, la bonne série des Gones (13 points sur 15 possibles depuis la fin du mercato) pose la question d’une éventuelle prolongation de Rudi Garcia. C’est donc logiquement que ce sujet a été abordé par Jean-Michel Aulas sur le plateau de Téléfoot.

Mais à en croire le président rhodanien, Juninho sera le seul et unique décisionnaire au sujet de l’avenir de Rudi Garcia à la tête de l’Olympique Lyonnais. « Est-ce que Garcia va prolonger son contrat à Lyon ? J’ai déjà répondu, mais il n’y a pas de sujet tabou. C’est Juninho qui prendra la décision. Juni prendra la décision en son âme et conscience, et on a prévu d’en discuter une première fois fin décembre. On espère qu’on sera aussi bien classés que maintenant, peut-être mieux, puis on attendra le mois de juin comme on l’a toujours dit » a fait savoir le patron de l’Olympique Lyonnais, qui rejette officiellement la pression sur son directeur sportif au sujet de l’avenir de Rudi Garcia. Reste maintenant à voir si dans les faits, Juninho aura bien les mains libres alors que le choix de l’ancien coach de l’OM a nettement été influencé par Jean-Michel Aulas et Gérard Houllier au octobre 2019, après le départ de Sylvinho…