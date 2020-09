OL : Garcia pousse Depay au départ, il répond

Dans : OL.

Encore bien peu emballant dans le jeu comme dans le résultat final avec ce nul 1-1 à Lorient, l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à décoller cette saison. Il y a un peu plus d’un mois, le club rhodanien se trouvait pourtant en demi-finale de la Ligue des Champions. Pour essayer de secouer ses troupes, Rudi Garcia avait aligné un 11 de départ avec quelques surprises, et notamment Memphis Depay sur le banc. Etonnant en ce qui concerne le meilleur buteur du club, même si sa forme sur les dernières rencontres n’a pas été resplendissante. L’entraineur de l'OL s’en est expliqué après le match chez les Merlus.

« Un choix lié à son avenir ? Non, pas du tout. J'ai besoin de cartouches offensives sur le banc, car j'ai pas mal d'absents. J'avais besoin que certains sortent du banc pour faire la différence, il en fait parti », a expliqué Rudi Garcia sur Canal+. Le technicien se défend donc de préparer l’après-Memphis Depay, même si le Néerlandais, qui aime être chouchouté et refuse de prolonger à l’OL, doit forcément se dire qu’il est l’heure de partir. L’ancien de Manchester United a beau expliquer qu’il se plait à Lyon et apprécie la confiance de ses dirigeants, lui donner un rôle de joker sorti du banc risque de ne pas lui plaire.