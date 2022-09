OL : Garcia l'incompétent, Juninho n'a pas fini de se venger

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Ancien directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Juninho ne s’est pas fait que des amis chez les Gones. Le Brésilien n’était pas le plus grand admirateur de l’entraîneur Rudi Garcia, à qu’il a envoyé un tacle gratuit sur l’utilisation du milieu Bruno Guimarães.

Invité au festival « Demain le sport » à la Maison de la radio, Vincent Labrune a fait part de ses ambitions pour la Ligue 1. Le président de la Ligue de Football Professionnel a évoqué différentes idées pour faire évoluer le championnat français, à commencer par l’accompagnement des clubs censés concurrencer le Paris Saint-Germain. Quelques heures plus tard, le sujet a fait l’objet d’un débat sur les ondes de RMC, dont le chroniqueur Juninho a donné son avis sur la question.

🗣💬 "Les entraîneurs de Ligue 1 doivent s'améliorer. On ne voit pas beaucoup d'idées. Par exemple, Rudi Garcia a tué Bruno Guimaraes"



Juninho estime qu'il y a un bon niveau en Ligue 1 mais que le championnat manque d'entraîneurs de renom pour progresser. #RMCLive pic.twitter.com/QchsFkXobJ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 22, 2022

Et selon l’ancien capitaine et directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, la progression du football français passera par des entraîneurs plus compétents qu’un certain Rudi Garcia… « Il faut que les entraîneurs de Ligue 1 s’améliorent parce qu'on ne voit pas beaucoup d'idées, a critiqué le Brésilien dans l’émission Rothen s’enflamme. Je ne vois pas les entraîneurs de Ligue 1 transpirer, participer. Tu vois Pep Guardiola, c'est le meilleur entraîneur du monde, le mec il joue avec son équipe. »

Garcia a « tué » Guimarães

« A tous les matchs il a quelque chose à dire, il a quelque chose à ajouter, peu importe le niveau des joueurs... Je pense que ça passe un peu par là. Les idées viennent de ceux qui commandent l'équipe, ce sont les entraîneurs, a insisté le consultant, avant de rebondir sur son ancien entraîneur à Lyon. (...) Je donne l'exemple de Bruno Guimarães. Rudi Garcia a "tué" le petit. Il arrive (à Newcastle) et en sept mois, simplement avec son intelligence, c'est un des meilleurs joueurs de son équipe. » On le sait, Juninho et l’actuel coach d’Al-Nassr n’étaient pas les meilleurs amis du monde.