OL : Garcia, Juninho, Houllier, tension maximale à Lyon

Dans : OL.

Absence de Coupe d’Europe, aucun trophée à l’horizon, gestion délicate des joueurs et des transferts, l’ère Rudi Garcia ne fait pas se lever les foules à Lyon.

Le technicien français partait déjà avec du retard étant donné son passé de coach de l’OM, mais c’est, comme à Marseille, son attitude ne fait clairement pas l’unanimité. Si Rudi Garcia possède toujours l’appui de Jean-Michel Aulas et de Juninho officiellement, le son de cloche est différent en coulisses. En effet, sur Youtube, Romain Molina révèle quelques indiscrétions sur la gestion des troupes de la part du coach de l’OL, dont les méthodes provoquent de vives tensions en interne. Et encore, l’insider ne lâche pas tout…

« Vous avez énormément de tensions, même entre Gueida Fofana (coach de la réserve) et Rudi Garcia. Je vais passer le surnom de Rudi Garcia pour beaucoup d'employés, parce que c'est interdit au moins de 18 ans. Mais c'est toujours la même idée, on te dit que c'est toujours par derrière. Il y a eu des transferts folkloriques, le club est totalement divisé. Juninho est isolé complet. C'est très problématique. Vous allez voir que dès qu'il y aura un problème, Juninho va en prendre plein la gueule. C'est la cible idéale. Aujourd'hui, on essaie de faire croire que Rudi Garcia, c'est Juninho. Je vous renvoie à une interview de Garcia où il disait que c'était Gérard Houllier qui l'avait appelé », a expliqué Romain Molina, qui n’est pas le premier à expliquer que l’ancien sélectionneur de l’équipe de France tire les ficelles dans l’ombre à l’OL.