OL : Garcia exige la fin du mercato en express

Dans : OL.

Le mercato fermera officiellement ses portes le 5 octobre et du côté de l’Olympique Lyonnais, les incertitudes sont nombreuses…

Houssem Aouar et Memphis Depay ne sont, par exemple, pas certains d’être encore présents dans l’effectif de Rudi Garcia le mardi 6 octobre prochain. Et pour cause, le meneur de jeu de l’OL fait l’objet d’un intérêt très concret de la part d’Arsenal tandis que l’international néerlandais est la priorité de Ronald Koeman au FC Barcelone. Dans ce contexte, difficile pour l’Olympique Lyonnais d’être concentré à 100 % sur le championnat, et cela s’en ressent. Dimanche après-midi, les hommes de Rudi Garcia n’ont pas livré un grand match, c’est peu de le dire, sur la pelouse du FC Lorient…

Après ce match nul péniblement obtenu en Bretagne, le coach de l’OL a clamé son agacement devant ce mercato à rallonge. Et tout cela à une semaine d’un choc déjà décisif et très attendu face à l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium. « On va continuer à travailler, à montrer aux joueurs qu'on peut faire plus simple et avec plus de mouvement. Mais on a besoin que le mercato se termine et qu'il se termine avant Marseille pour préparer au mieux le match parce qu'on a fortement besoin de le gagner. On ne peut pas préparer Marseille avec des joueurs et puis au dernier moment ils ne sont pas sur la feuille de match » a insisté Rudi Garcia, plus irrité que jamais par les nombreuses incertitudes entourant son effectif à une semaine de la fin du mercato. Au rayon des arrivées, rien n’est certain non plus pour le coach de l’Olympique Lyonnais, qui attend Facundo Pellistri depuis de longues semaines et qui ne sait pas non plus si la piste Lucas Paqueta (Milan AC) aboutira…