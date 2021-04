OL : Garcia et Lyon, c’est fini depuis dimanche

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a connu une terrible désillusion ce dimanche soir. Rudi Garcia en fera les frais.

Le leader de la Ligue 1 venait au Groupama Stadium, et il fallait absolument lui faire mordre la poussière pour espérer encore être sur le podium, voire même concurrencer tout le monde pour le titre. Malgré une entame de match idéale et deux buts d’avance juste avant la pause, l’OL a progressivement craqué, au point de laisser le LOSC s’imposer en fin de rencontre. Mauvaise gestion des changements, manque de créativité, erreur défensive et difficultés physiques, tout a manqué à Lyon pour se mettre à la hauteur d’un prétendant au titre. Un constat qui a inévitablement été fait à Lyon, et qui va déboucher sur la fin de l’aventure avec Rudi Garcia pour Daniel Riolo.

« Ce soir, je pense que Rudi Garcia a signé la fin de son aventure à Lyon. Même si c’était quasiment fait, il y a beaucoup de monde qui ne va pas comprendre ce qu’il s’est passé. Il y a beaucoup de supporters lyonnais qui sont effondrés et je peux les comprendre. Car si Lyon finir quatrième d’un championnat comme ça. Sachant où était Monaco dans le début de saison et même à la mi-championnat. Il leur reste quoi à Lyon ? Aller gagner à Monaco la semaine prochaine comme dernier espoir. Même là ils ne recollent pas en gagnant à Monaco », a souligné le consultant de RMC, pour qui l’OL risque de finir au pied du podium si la tendance se confirme. Et pour une équipe avec un tel effectif et sans Coupe d’Europe, ce sera un énorme raté, et la preuve au passage que Lyon n’est vraiment pas le roi du sprint final comme souvent annoncé par son président Jean-Michel Aulas. En attendant, rien n’est encore fini avec cette rencontre à Monaco le week-end prochain, et ensuite l’espoir d’un sans-faute pour aller chercher le podium.