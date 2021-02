OL : Garcia détesté à Lyon, il dénonce une injustice

Dans : OL.

Il y a un an et demi, Rudi Garcia posait ses valises à l’Olympique Lyonnais, où il devenait le successeur de Sylvinho.

A l’époque, les Gones ne comptaient qu’un petit point d’avance sur la lanterne rouge du championnat, preuve que la situation était désastreuse. Un an et demi plus tard, l’OL est en course pour le titre de champion de France, à la lutte avec le PSG, Lille et Monaco. Entre temps, Rudi Garcia a également emmené l’Olympique Lyonnais en demi-finale de la Ligue des Champions lors du Final 8 à Lisbonne. Un parcours honorable pour l’ancien coach de Marseille, qui est revenu dans les colonnes de France Football sur l’accueil hostile auquel il a été contraint de faire face. Il dénonce une réelle injustice…

« Peut-être ai-je fait preuve de naïveté, c'est possible. Mais j'ai trouvé tout cela très injuste, je le pense toujours d'ailleurs. Quand Lyon est venu me chercher, ils étaient un point seulement devant le dernier du championnat. Donc, même si j'ai trouvé mon accueil injuste, je n'avais pas vraiment de temps à perdre avec ce paramètre-là, et faire ce que j'ai toujours fait : travailler fort pour obtenir des résultats. Le premier titre, c'est comme le premier amour, il vous marque à tout jamais. Mais, oui, être champion avec Lyon, ce serait plus fort (qu’être champion avec Lille) compte tenu de la présence du PSG qui doit gagner le titre chaque année. Mais, pour l'instant, le classement dit que nous ne sommes pas en tête » a expliqué Rudi Garcia, plus que jamais focalisé sur l’obtention du titre de champion de France cette saison, de longs mois après avoir subi les foudres des supporters de l’OL.