OL : Garcia dépoussière Lyon, Caçapa et Baticle reculent

Dans : OL, Ligue 1.

Rudi Garcia semble avoir décidé d'imposer ses idées en imposant ses hommes à l'Olympique Lyonnais. Le staff actuel est en cours de changement.

C’est un reproche qui avait été fait par certains supporters à Jean-Michel Aulas et Juninho, lorsque le duo avait décidé de nommer Sylvinho au poste d’entraîneur de Lyon, le staff qui entourait le technicien brésilien était le même que celui qui était avec Bruno Genesio. Gérald Baticle et Claudio Caçapa étaient notamment le cible des critiques. Mais l’expérience Sylvinho a tourné court à l’OL, et c’est Rudi Garcia qui a désormais pris les commandes du club de la capitale des Gaules avec les mêmes adjoints, l’ancien coach de l’OM n’étant pas arrivé avec une multitude de personnes dans son staff.

Cependant, Rudi Garcia a visiblement décidé de faire bouger les choses au niveau de son staff. Le Progrès signale ainsi que Claudio Caçapa a désormais quitté le banc de touche, et samedi, lors du match contre Metz, il était installé avec les analystes vidéo de l’Olympique Lyonnais dans la tribune de presse du Groupama Stadium, à proximité de Juninho. De même, Gérard Baticle a encore droit à une place sur la touche, mais plus au contact direct de Rudi Garcia. Le quotidien régional affirme même que Rudi Garcia a fait savoir aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais qu’il souhaitait pouvoir renforcer son staff mais cette fois avec des personnes qu’il choisira et pas uniquement ceux imposés avec l’OL. De quoi laisser dubitatif quand on se souvient que Rudi Garcia avait été, à priori, choisi parce qu’il venait à Lyon avec un staff léger.