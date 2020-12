OL : Garcia conseille au PSG de laisser gagner Lyon au Parc

Dans : OL.

Seulement à deux points du Paris Saint-Germain avant la 14e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais pourrait prendre la tête en cas de victoire dimanche soir. Un résultat qui donnerait encore un peu plus de suspense au championnat, pour le bien des Parisiens ?

Contrairement à ce que l’on pouvait imaginer avant le début de la saison, le Paris Saint-Germain ne s’est pas encore envolé au classement. Au contraire, le champion en titre n’est que leader provisoire dans la mesure où l’Olympique de Marseille pourrait prendre la tête en cas de victoires dans ses matchs en retard contre Lens et Nice. Mais en attendant ces rencontres, c’est l’Olympique Lyonnais qui pourrait chiper le fauteuil des Parisiens s’il remporte leur confrontation prévue dimanche soir dans la capitale. Pour cela, il faudra espérer que les hommes de Thomas Tuchel n’évoluent pas à leur meilleur niveau. Avec humour, l’entraîneur des Gones Rudi Garcia a donc tenté de les convaincre à sa manière.

« Je crois qu'on est au tiers du championnat, cette saison c'est plus serré en tête du classement. Si on venait à gagner, on continuerait la série et ce serait bien, mais être premiers à ce moment de la saison, ce serait anecdotique. Par contre, une défaite ce serait bon pour le PSG, s'est amusé le technicien. Plutôt que d'avoir 15 points d'avance et d'avoir plié le championnat, ça leur permettrait de continuer à cravacher au printemps et d'être prêts pour ces joutes européennes du printemps, de rester concentrés et d'avoir des matchs de haut niveau. On dit souvent que c'est une équipe pas spécialement bien préparée pour la Ligue des Champions parce que le championnat français n'est pas de qualité suffisante. Ironiquement, si on gagne, ça peut peut-être les aider pour la suite en Ligue des Champions. » Quelle générosité…