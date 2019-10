OL : Garcia confond l'OL et l'OM, il passe à la caisse

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Désormais aux commandes de l’Olympique Lyonnais, quelques mois après avoir été limogé de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia se doutait vraisemblablement qu’un jour ou l’autre il allait confondre les deux clubs face à la presse.

Et cela est donc arrivé avant le match entre Lyon et Metz. Et comme actuellement l’entraîneur de Lyon est la cible de tout le monde, alors forcément il a pris cher sur les réseaux sociaux et les sites de supporters. Répondant à une question sur l’importance du soutien des fans au Groupama Stadium, Rudi Garcia a bugué. « Si le public voit de la qualité dans le jeu, alors le public viendra tout naturellement derrière nous, parce qu’ils aiment l’OM, a lancé le coach lyonnais avant d’aussitôt se relancer sans hésitation. Ils aiment l’OL, évidemment qu’ils aiment l’OL ».