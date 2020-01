OL : Garcia confirme l'opération Tousart au mercato

Dans : OL.

Quelques minutes avant le début du match entre l’Olympique Lyonnais et Toulouse ce dimanche après-midi, L’Equipe indiquait que l’officialisation du transfert de Lucas Tousart au Hertha Berlin était imminente.

Pour rappel, le milieu défensif de 22 ans va être vendu au Hertha Berlin puis prêté jusqu’à la fin de la saison à l’Olympique Lyonnais. Une opération prochainement officialisée, que Rudi Garcia a confirmé en conférence de presse après la victoire des Gones sur la pelouse du Groupama Stadium contre le TFC (3-0) grâce à des buts de Maxwel Cornet, de Moussa Dembélé et de Karl Toko-Ekambi.

« On pense qu'il n'y aura pas de sortie de joueurs majeurs. Y aura-t-il encore des arrivées ? Peut-être, certainement si ça se concrétise. Lucas Tousart va rester avec nous jusqu'à la fin de saison, c'était son souhait et le nôtre » a indiqué Rudi Garcia, lequel avait décidé de ne pas titulariser Lucas Tousart dimanche après-midi contre Toulouse puisque c’est Thiago Mendes, Maxence Caqueret et Houssem Aouar qui formaient le trio des Gones au milieu de terrain.