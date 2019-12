OL : Gameiro fait un premier pas vers Lyon au mercato

Dans : OL.

Le mercato forcément ambitieux de l’OL est-il réalisable ? C’est la question cruciale que tout le monde se pose à Lyon, et qui pourrait bien déterminer la deuxième partie de saison du club rhodanien.

L’OL a bien l'intention de marquer les esprits en se renforçant avec des joueurs de premier choix, et notamment des internationaux français de l’étranger qui ne sont pas dans leur meilleure période. C’est le cas de Steven Nzonzi ou de Samuel Umtiti, mais aussi de Kevin Gameiro, qui a perdu du temps de jeu ces derniers temps avec Valence. L’attaquant français possède un bon contrat et se trouve dans une équipe ambitieuse dans son championnat comme en Ligue des Champions. Mais l’idée de revenir en France pour briller sous les yeux de Didier Deschamps avant l’Euro 2020 a visiblement fait du chemin dans son esprit.

Car selon L’Equipe, l’ancien buteur de Strasbourg, Lorient et du PSG notamment serait désormais ouvert à des discussions avec Lyon si jamais les deux clubs venaient à trouver un accord. Une première ouverture qui n’est pas anodine pour l’OL, qui voit cela comme un encouragement à discuter avec Valence. A 32 ans, Kevin Gameiro aura toutefois un prix salé, et pas uniquement pour son transfert. L’attaquant français voudra un salaire proche de ce qu’il touche en Espagne, et surtout un bail sur la durée pour ce qui sera certainement le dernier gros contrat de sa carrière.