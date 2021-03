OL : Furieux, Rudi Garcia voulait changer 11 joueurs

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a lâché du terrain dans la bataille pour le titre de champion de France. Rudi Garcia n'a pas du tout apprécié le comportement de son équipe face à Reims.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’était pas d’humeur badine après le nul arraché par son équipe vendredi soir à Reims. Et si Rudi Garcia était ouvertement agacé, c’est par le comportement de sa formation durant les 45 premières minutes, l’OL semblant être totalement amorphe face à une équipe champenoise qui n’en demandait pas tant. Au retour des vestiaires, et après ce fiasco initial, le coach de Lyon a frappé fort en changeant trois joueurs d’un seul coup, Cherki laissant sa place à Kadewere, Aouar étant remplacé par Caqueret et De Sciglio cédant son poste à Cornet. Et clairement ce triple changement a été gagnant, l’Olympique Lyonnais retrouvant ses qualités, même s’il lui a fallu attendre les dernières minutes pour égaliser logiquement et ramener un point de Delaune.

L'OL pouvait changer 11 joueurs à la mi-temps

Au moment d’analyser la prestation de son équipe, Rudi Garcia n’a pas masqué sa désolation face à ce qu’il a vu de ses joueurs pendant 45 minutes. Pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, il clair que ses 11 joueurs étaient fautifs. « Ce résultat sanctionne notre piètre première période. En deuxième, on a été à notre niveau, on a évolué en équipe. Ce fut à sens unique. J'aurais aimé qu'on égalise un peu plus tôt, car je pense qu'on pouvait l'emporter, mais ils ont aussi un excellent gardien. Nous avons joué quarante-cinq minutes et ce n'était pas suffisant. Et franchement, j'ai changé trois joueurs à la mi-temps, mais j'aurais pu les changer tous. Il y a eu bien trop d'écart entre les deux périodes », a fait remarquer un Rudi Garcia très agacé et qui sait bien que dans une course au titre aussi serrée ce genre de chose est totalement interdit sous peine de voir l'Olympique Lyonnais décrocher totalement.