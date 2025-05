OL ‍: Fonseca trahit Pierre Sage, Govou l'a mauvaise

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL inquiète en cette fin de saison. Sauf miracle, le club rhodanien ne se qualifiera pas pour la prochaine Ligue des champions.

Tout s'écroule pour l'OL en cette fin de saison. D'abord une élimination terrible en Ligue Europa puis une faillite collective en Ligue 1... La récente défaite des Gones sur la pelouse de Monaco a très certainement mis fin au rêve de l'OL de prendre part à la prochaine Ligue des champions. Le club rhodanien a encore un mince espoir d'y arriver mais pour beaucoup de fans et observateurs, la messe est dite. Surtout que Paulo Fonseca ne trouve pas les bons ingrédients pour changer les choses. Ses choix sont plus que contestés, notamment ceux faits à Monaco. Et ce n'est pas Sidney Govou qui dira le contraire.

L'OL, une préparation physique remise en question

Ces dernières heures lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet dévoilé le fond de sa pensée sur cet OL version Paulo Fonseca : « Samedi, j’ai trouvé les joueurs perdus et pas au point physiquement. J’ai senti qu’il n’y avait pas la capacité d’aller chercher l’adversaire sur 90 minutes. Monaco a pris le dessus physiquement. Fonseca est un bon coach, mais je ne suis pas sûr que c’était le bon coach pour la situation de l’OL à ce moment-là. L’équipe avait du volume de jeu en milieu de saison, et tout s’est effondré ces dernières semaines. Je n’ai pas l’explication, sauf que j’écarte le manque d’envie. Sur une fin de saison, tu dois tout arracher. Et là, le match était plat, ce qui me fait penser à un problème physique plus que mental. (...)

Je reproche au club, qui ne communique pas, ce climat qui ne permet pas de performer. Les joueurs ne peuvent pas être à fond s’ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés ». Lors de la dernière journée de Ligue 1, l'OL recevra Angers, qui n'a plus rien à jouer. Une belle occasion, au moins, de finir en beauté.