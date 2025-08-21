OL ‍: Fonseca met Greif sur le banc contre Metz

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Cette semaine, l’Olympique Lyonnais a officialisé l’arrivée d’un nouveau gardien de but, Dominik Greif en provenance de Majorque. Ce jeudi Paulo Fonseca a tranché. La nouvelle recrue sera sur le banc pour le match face à Metz ce week-end.

L’Olympique Lyonnais va vouloir enchainer ce week-end pour la première à domicile de la saison. Le club rhodanien a ramené les trois points de Lens la semaine passée lors de la première journée. Une victoire qui lance parfaitement la saison du septuple champion de France. Auteur d’un match solide, Rémy Descamps est sous pression cette semaine avec l’arrivée de Dominik Greif. L’ancien portier du FC Nantes a tout de même été un artisan majeur dans le succès de l’OL. Il sera reconduit dans les cages pour la rencontre face à Metz ce samedi à 21 h 05.

Descamps reste numéro 1 face à Metz

Paulo Fonseca annonce que Rémy Descamps sera dans les buts de l’OL samedi contre Metz : « Dominik Greif doit apprendre notre jeu pour être prêt. Je vous dis la vérité : on a recruté Dominik comme numéro 1 mais Rémy mérite de continuer. On verra pour le futur. » #OL pic.twitter.com/6itq0hw34y — Tonic Radio (@tonic_radio) August 21, 2025

En conférence de presse Paulo Fonseca a confirmé que Dominik Greif n’était pas encore prêt pour démarrer. Arrivé d’Espagne cette semaine, le gardien slovaque de 28 ans a coûté quatre millions d’euros à l’Olympique Lyonnais. Mais il n’est pas encore prêt. « Il sera dans le groupe mais Rémy (Descamps) va continuer à jouer. C'est bon de l'avoir avec nous, mais il doit d'abord apprendre notre manière de jouer pour être prêt. On a un jeu avec beaucoup de ressorties de balle et c'est exigeant. Dominik est venu pour être numéro 1 de l'équipe, mais Rémy a fait de très bons matches et il mérite de jouer. On a le temps. Le gardien est très important aujourd'hui car face aux équipes qui pressent haut, homme pour homme, il permet d'avoir un décalage en s'intégrant au jeu, » explique Fonseca en conférence de presse. Rémy Descamps aura donc une nouvelle opportunité de se mettre en avant afin de tenter de garder sa place de numéro un dans les cages lyonnaises.