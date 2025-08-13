OL ‍: Fonseca l'adore, il déchire son bon de sortie

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Doublure de Lucas Perri la saison dernière, Rémy Descamps a effectué l’ensemble de la préparation de l’OL cet été. L’arrivée au club de Dominik Greif va néanmoins jouer en sa défaveur.

Recruté par l’Olympique Lyonnais en provenance du FC Nantes il y a un an, Rémy Descamps vient de boucler sa première saison en tant que doublure de Lucas Perri dans la capitale des Gaules. Sa situation semblait assez claire au début de l’été. Le gardien de 29 ans souhaitait déjà faire ses valises, à la recherche d’un statut de titulaire dans un club de bas de tableau de Ligue 1 ou à l’étranger. Le départ de Lucas Perri a toutefois changé les choses. Rémy Descamps a effectué toute la préparation en tant que titulaire et a été performant.

Paulo Fonseca s’est d’ailleurs félicité des performances du natif de Marc-en-Baroeul, au point d’envisager de le titulariser contre Lens lors de la 1ère journée de Ligue 1 si aucun gardien n’est arrivé entre temps. Les négociations avec Majorque pour la signature de Dominik Grief sont très avancées et sauf surprise, le gardien slovaque de 25 ans sera le futur titulaire de l’OL dans les buts. Malgré sa venue, Rémy Descamps n’est plus aussi certain de partir. Tandis que Lyon avait ouvert la porte à son départ, l’ancien Nantais a été remotivé par sa très bonne préparation et envisage désormais de se battre avec Dominik Greif pour le poste de titulaire selon But Football Club.

Rémy Descamps veut finalement rester

Une décision étonnante, car sa situation revient finalement au même que celle précédente avec Lucas Perri. Mais le gardien de 29 ans pense sans doute qu’il sera plus facile de bousculer Greif que le Brésilien, qui avait démontré un niveau assez étincelant en Ligue 1 il faut bien le dire. Paulo Fonseca ne se plaindra en tout cas pas de ce revirement de situation car pour l’entraîneur portugais, disposer de deux bons gardiens à l’échelle du championnat de France est un luxe dont il ne se privera pas si Rémy Descamps veut poursuivre l’aventure sur les bords du Rhône. Reste à présent à voir si une offre arrivera dans le money-time du mercato pour le gardien remplaçant de l’OL, ou s’il restera pour une seconde année à Lyon.