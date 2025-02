OL ‍: Fonseca accueilli à contrecoeur, Lacazette accuse Textor

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la défaite face à l’Olympique de Marseille (3-2) dimanche, Alexandre Lacazette est revenu sur le changement d’entraîneur à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant des Gones regrette le départ de Pierre Sage uniquement décidé par le propriétaire John Textor.

Toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais a enchaîné un septième match sans victoire. La nomination de Paulo Fonseca n’a pas interrompu la mauvaise série à Marseille, où les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont d’abord eu du mal à appliquer les consignes du nouvel entraîneur. « En première période, on n'avait pas la solution tactique que le coach demandait, a commenté l’attaquant sur DAZN. C'est nouveau pour nous, on n'avait travaillé que deux jours avec lui, donc il y a encore des choses à régler. Après la pause, il a corrigé le problème, c'était mieux pour nous pour les presser. C'est un résultat frustrant. »

Quant à la dynamique négative, l’ancien joueur d’Arsenal a dédramatisé. « L'Olympique Lyonnais ne va pas bien ? Je pense que c'est un grand mot, a réagi le capitaine des Gones. Tout va bien entre nous. C'est sûr qu'on n'a pas enchaîné de victoires depuis un moment. Dans le jeu, ce n'est pas si mal qu'on l'entend ou qu’on le dit. On sait qu'avec le nouvel entraîneur, il va y avoir une méthode de travail différente, j'ai grande confiance en mon collectif. » Alexandre Lacazette croit aussi en Paulo Fonseca, même s’il cache difficilement sa déception suite au choix du patron John Textor.

Les Lyonnais n'ont pas le choix...

« Ça se passe bien, il a bien été accueilli. La décision de remplacer Pierre Sage ne dépendait pas de nous, ça ne dépendait que du propriétaire, a rappelé le Lyonnais. Maintenant, le nouveau coach est là, avec de nouvelles idées qui plaisent à tout le monde. On est obligés de lui faire confiance. De ce que je ressens du groupe, on fait tous confiance, on y croit tous ensemble. C'est à nous de travailler cette semaine. On va beaucoup travailler pour bien comprendre et se préparer pour le prochain match. L'Olympique Lyonnais malade ? Non, on n'est pas malades. » Docteur Textor a quand même vu des symptômes suffisamment inquiétants pour virer son entraîneur.