OL ‍: Fofana viré de force, panique à Lyon

Par Mehdi Lunay

Intenable cet après-midi à Lens, Malick Fofana a été le principal artisan du succès de l'OL 1-0 pour débuter la Ligue 1. L'ailier belge apparaît indispensable dans le onze de Paulo Fonseca. Cependant, la direction lyonnaise pourrait le forcer à partir de cet été.

Vainqueur à Lens 1-0 ce samedi, l' Olympique Lyonnais a donné le sourire à ses plus fidèles supporters. Néanmoins, la communauté lyonnaise est rapidement tombée de son nuage quelques minutes après le coup de sifflet final. Passeur décisif pour Mikautadze et principal danger de l'OL en attaque, Malick Fofana est passé par la zone mixte de Bollaert. Un journaliste a demandé au Belge s'il allait rester à Lyon cette saison. Un peu gêné par la question, Fofana a lâché une réponse aussi floue qu'effrayante pour les fans des Gones.

Fofana contraint de quitter l'OL ?

« Question piège. Dans le foot, tout peut se passer, donc on verra. C'est pas que j'ai envie de partir. S'il ya une bonne opportunité… On va voir. Mais, pour l'instant, je suis très content de rester », a-t-il avoué devant les journalistes. De quoi laisser sous-entendre qu'il veut rester à l'OL mais que sa direction aura le dernier mot dans le dossier. Lyon a besoin de récupérer de l'argent, beaucoup d'argent, d'ici la fin du mercato. Le club rhodanien doit rééquilibrer ses comptes et s'offrir une petite réserve financière pour d'autres transferts entrants.

Si le dossier Fofana s'est calmé lors des dernières semaines, tous les clubs n'ont pas renoncé à arracher l'ailier gauche aux Gones. Everton reste le plus entreprenant, ayant besoin de renfort pour jouer autre chose que le maintien cette saison. Selon Hugo Guillemet ce samedi soir, les Toffees ont fait une deuxième offre à Lyon après les 36 millions d'euros initiaux. Le journaliste de L'Equipe affirme que le club anglais a donné cette fois-ci plus de 40 millions d'euros pour Malick Fofana. Cependant, le Belge a encore refusé de rejoindre Everton. Si la formation de Liverpool augmente une nouvelle fois sa mise, on comprend désormais que le joueur lyonnais sera forcé d'y réfléchir bien plus sérieusement.