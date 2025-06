OL ‍: Fofana veut rester, Textor le met à la porte

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Pas encore installé dans le onze de l’Olympique Lyonnais, Malick Fofana se verrait bien rester une saison supplémentaire chez les Gones. Mais le club rhodanien, contraint de vendre pour éviter les sanctions de la DNCG, tente de le pousser vers la sortie. Et plus précisément vers l’Angleterre où plusieurs courtisans sont à l’affût.

Après Rayan Cherki, transféré pour 42,5 millions d’euros (bonus compris) à Manchester City, c’est Malick Fofana qui pourrait remplir les caisses de l’Olympique Lyonnais. L’ailier de 20 ans représente lui aussi une grosse valeur marchande grâce à une très belle cote en Angleterre. Plusieurs équipes de Premier League s’intéressent à l’international belge. Une liste de prétendants parmi lesquels on retrouve Chelsea et Liverpool, deux cadors déjà passés à l’action sur ce dossier.

Reste à savoir s’ils iront au bout de leur démarche alors que le club rhodanien se montre gourmand. On parlait d’un prix fixé à 60 millions d’euros pour Malick Fofana, dont le transfert pourrait finalement tourner autour des 50 millions d’euros. C’est en tout cas la somme demandée aux clubs intéressés selon ESPN. Même à ce prix, pas sûr qu’un prétendant anglais tente un pari aussi audacieux. L’ancien joueur de La Gantoise possède un gros potentiel et sa percussion sur le côté gauche en fait un talent à suivre. Mais pour le moment, le Diable Rouge n’a pas encore explosé.

Fofana ne se sent pas prêt

Ses statistiques cette saison (11 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues) restent largement perfectibles, d’autant que Malick Fofana ne s’est jamais vraiment installé dans le onze à l’Olympique Lyonnais. Durant l'exercice écoulé, le Gone n’a débuté que 23 matchs sur les 41 qu'il a disputés au total. Même s’il n’est plus considéré comme un simple joker, on ne peut pas encore parler d’un solide titulaire. Ce qui explique sans doute sa préférence. Toujours d’après la même source, Malick Fofana préférerait rester une saison supplémentaire à Lyon. Mais sous la pression de la DNCG, ses dirigeants ne voient pas les choses de la même manière.