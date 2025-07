OL ‍: Fofana pour 60 millions, Liverpool accepte

Malick Fofana est proche de la sortie à l'Olympique Lyonnais. L'ailier belge est fortement convoité par Liverpool. Les Reds savent quel montant investir pour rafler le joueur au nez et à la barbe de leurs concurrents sur le dossier.

Si l'Olympique Lyonnais a sauvé sa place en Ligue 1 et a assuré son avenir sportif, ses principaux joueurs restent menacés au mercato. C'est notamment le cas de Malick Fofana. Auteur de 11 buts et 6 passes décisives la saison dernière, l'ailier belge a impressionné l'Europe entière grâce notamment à ses performances en Ligue Europa. Plusieurs clubs prestigieux veulent le recruter. Liverpool est le candidat le plus sérieux à l'heure actuelle. Les Reds recherchent du sang frais pour leur effectif, à l'image des transferts de Florian Wirtz et d'Hugo Ekitike. Surtout, Fofana pourrait devoir remplacer Luis Diaz, annoncé sur le départ cet été.

Reste à convaincre l'OL du transfert. Selon les dernières informations, les Gones demandent au moins 60 millions d'euros pour lâcher leur joueur belge. Une somme approchée voire atteinte par Liverpool selon le site Caughtoffside. En effet, Liverpool évalue le prix de Malick Fofana autour de 50 à 60 millions d'euros. De quoi répondre aux exigences financières des Lyonnais, lesquelles sont contraintes par un besoin urgent d'équilibrer les comptes du club.

🚨EXCLUSIVE🚨



After Wirtz and Ekitike, Liverpool are not done yet. They have held talks to sign Belgian attacker Malick Fofana. Chelsea and Arsenal remain keen on the player!



More to follow.... pic.twitter.com/TgUx8t19eo