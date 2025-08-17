OL ‍: Fofana ne va pas aimer cette rumeur anglaise

Dans : OL.

L'OL devrait vivre encore quelques mouvements cet été sur le marché des transferts. Malick Fofana est un joueur courtisé et pourrait bien finir par rallier la Premier League.

L'OL a parfaitement démarré sa saison en Ligue 1 ce samedi en allant battre le RC Lens à l'extérieur. La performance collective des hommes de Paulo Fonseca aura été aboutie. Si les Gones ont perdu beaucoup de joueurs phares, ils veulent avancer sans pression. Surtout que les départs ne sont sans doute pas encore terminés cet été pour l'Olympique Lyonnais. En effet, Malick Fofana est toujours annoncé partant, lui qui possède une forte valeur marchande. Il se dit qu'il pourrait rapidement rejoindre une formation de Premier League, un championnat qui lui plait beaucoup.

Fofana, l'heure du dilemme

Selon les informations de la presse anglaise, Newcastle, Liverpool et Everton sont sur les rangs pour accueillir le jeune Belge. Le choix de Fofana irait clairement pour les Reds si la formation de Arne Slot passait à l'action. Mais voilà, seul Everton a pour le moment fait une offre officielle aux Gones. Une offre de près de 35 millions qui a été refusée par la direction lyonnaise. Il y a quelques heures, Fofana n'a pas fermé la porte à un départ, indiquant : « Si je reste à l'OL ? Question piège. Dans le football, tout peut arriver. Si je reste, ce sera en étant heureux de rester à Lyon. Voilà, on verra. Ce n'est pas que je veuille partir, mais si on a une bonne opportunité, on verra ». Le problème étant que son club de coeur, Liverpool, n'est pas certain de foncer sur son profil. A lui de peser le pour et le contre concernant son avenir. Mais en l'état actuel des choses, c'est bien Everton qui a montré un réel intérêt pour recruter Fofana. Les Toffees auront pas mal d'ambitions cette saison en Premier League mais pas autant que leur voisin et rival de Liverpool.