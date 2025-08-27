OL ‍: Fofana et Mikautadze restent, Lyon fait le forcing

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A cinq jours de la fin du mercato, la pression financière est toujours importante sur l'Olympique Lyonnais. Mais l'idée que Fofana et Mikautadze restent à l'OL commence à circuler.

Ce sont les deux dossiers chauds du moment à Lyon, et ils risquent de l'être jusqu'à lundi prochain, date de la fin du mercato. Tandis que Malick Fofana a prévenu ses dirigeants qu'il ne souhaitait plus quitter l'OL, les regards se sont tournés vers Georges Mikautadze, autre joueur au potentiel financier important. Cependant, le buteur de l'Olympique Lyonnais n'est pas non plus déterminé à partir cet été, au moment où son club lui confie les clés de l'attaque après le départ d'Alexandre Lacazette en Arabie Saoudite. Mais, à en croire RMC, du côté des dirigeants de Lyon, même s'il y a la nécessité d'équilibrer le budget et que pour cela il manque 40 millions d'euros, l'idée de garder les deux joueurs les plus valorisés de l'effectif commence à prendre du volume. Même si les dirigeants ne feront pas des folies à la John Textor.

L'UEFA a l'oeil sur l'OL

OL : Malick Fofana refuse de quitter Lyon https://t.co/Hv4vKAFxL0 — Foot01.com (@Foot01_com) August 26, 2025

Evoquant le dossier Olympique Lyonnais, Daniel Riolo, qui avait agacé le clan Mikautadze, a évoqué cette possibilité de voir le buteur géorgien et l'ailier international belge rester à l'OL. « Michele Kang pourrait mettre l’argent pour garder les deux, mais cela n’est pas autorisé par les règles de l’UEFA. Et même si moi j’aimerai que les deux restent, la donnée du jour, c’est qu’il faut trouver ces 40 millions d’euros. Est-ce que l’OL discute avec des clubs à l’étranger pour Georges Mikautadze ? Non. Mais la famille du joueur a eu des approches. Lui n’a pas forcément envie de partir. Je n’ai jamais dit cela et je le redis, tant mieux si Lyon réussit à conserver les deux joueurs en vendant plusieurs autres joueurs. Là, s'ils conservent Fofana et Mikautadze, ils seront clairement en course pour le podium. Pour en revenir à ce que j’ai dit sur Mikautadze, je parlais de soucis extra-sportifs qui n’ont rien à voir avec son investissement et son sérieux au quotidien. Le club s’inquiétait, car cela pouvait avoir des incidences, mais si on me dit que c’est réglé et c'est tant mieux », a précisé le journaliste.