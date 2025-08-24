OL ‍: Fofana au PSG, le coup de folie du mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Passeur décisif à Lens lors de la première journée de Ligue 1, Malick Fofana a encore brillé contre Metz samedi avec un but au compteur. Son dernier sous les couleurs de l’OL avant de rejoindre… le PSG ?

Il reste un peu plus d’une semaine de mercato et pour l’Olympique Lyonnais, l’enjeu majeur est de savoir si Malick Fofana sera toujours au club dans huit jours. Décisif lors de la première journée à Lens avec une offrande à Georges Mikautadze sur le but de la victoire, l’ailier belge a prouvé contre Metz ce samedi soir qu’il était un joueur à part dans la capitale des Gaules. Buteur et dans tous les bons coups, l’ancien joueur de La Gantoise fait l'objet d’énormément de convoitises dans cette dernière ligne droite du mercato.

Le génie de Malick Fofana fait la différence 🧞‍♂️



L’@OL mène au score sur la pelouse du Groupama Stadium ⚽️#OLFCM pic.twitter.com/PqoWNOxABi — L1+ (@ligue1plus) August 23, 2025

Scruté par Liverpool, Arsenal ou encore le Bayern Munich, Malick Fofana a aussi la cote au Paris Saint-Germain. Parfois associé à l’ailier de l’OL par le passé, le club de la capitale a toujours un oeil sur le dossier. Et une énorme surprise n’est pas à exclure avec une possible offre parisienne pour Malick Fofana selon Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato pour Sky Sports. Répondant à un tweet de l’insider spécialiste du PSG Djamel, qui a écrit « Le club qui va récupérer Malick Fofana va manger Gucci, j’aime trop ce petit », le journaliste a publié un message énigmatique qui risque de faire naître beaucoup de fantasmes, ou de craintes, selon dans quel camp on se trouve.

Le PSG prêt à faire une folie pour Fofana

« Ce sera peut être ton club qui sait » a publié Sacha Tavolieri, laissant clairement sous-entendre que le Paris Saint-Germain envisageait de formuler une proposition à l’Olympique Lyonnais pour le transfert de Malick Fofana d’ici la fin du mercato le 1er septembre prochain. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par Matthieu Louis-Jean pour un potentiel départ de la star belge de l’OL, valorisé à 40 millions d’euros au minimum. Une somme susceptible de vite monter au vu des nombreux intérêts de grands clubs européens pour l’ancien prodige de La Gantoise.