OL ‍: Fofana à prix réduit, Liverpool a un plan diabolique

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL n'est sans doute pas au bout de ses peines cet été sur le marché des transferts. Certains joueurs à forte valeur marchande sont encore susceptibles de partir, dont Malick Fofana.

Les fans et observateurs de l'OL savent que cette saison sera compliquée. Les ambitions des Gones ont été revues drastiquement à la baisse du fait de problèmes économiques importants. L'objectif est de stabiliser les finances du club rhodanien. Si cela a été en partie fait, il faudra encore vendre cet été sur le marché des transferts. Malick Fofana est un joueur très courtisé, notamment en Premier League. Deux clubs sont chauds pour le récupérer : Everton et Liverpool. Les Toffees ont déjà contacté Lyon avec une offre de plus de 35 millions d'euros. Insuffisant pour l'OL, qui veut près de 40 millions d'euros pour se séparer du Belge.

Liverpool a un plan pour Fofana

Selon les informations de la presse anglaise, dont Liverpool.com, la situation pourrait bien profiter aux Reds. Arne Slot désire avoir Malick Fofana dans son effectif mais sait que sa direction a déjà beaucoup dépensé cet été. L'objectif des pensionnaires d'Anfield est de passer à l'action dans les tous derniers moments du mercato estival pour s'attacher les services du Lyonnais, avec une offre à peine supérieure à celle faite récemment par Everton.

L'opportunité donc de faire descendre le prix de Fofana et forcer l'OL à vendre, alors que les Rhodaniens doivent impérativement s'en séparer pour rentrer dans les clous des demandes de la DNCG. Reste à savoir si cette stratégie de Liverpool marchera ou non. Déjà, les champions d'Angleterre savent que le Gone ne dira pas non à l'idée de rejoindre la Mersey. Mais du côté rouge et pas forcément du côté bleu. Fofana veut disputer la Ligue des champions dans un grand club qui pourra le faire progresser dans la durée.