OL : Florian Maurice transféré à Rennes ? Tonnerre de Breizh !

Dans : OL.

En quête d'un directeur sportif, le Stade Rennais pense à Florian Maurice, le responsable de la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais.

Patron du mercato lyonnais, Florian Maurice a vu ses prérogatives prendre un peu de plomb dans l’aile depuis que Juninho est revenu à l’OL, le directeur sportif brésilien mettant son nez dans le recrutement de l’Olympique Lyonnais avec plus ou moins de réussite. Car si la venue de Bruno Guimaraes est à mettre à l’actif du chouchou des supporters, celle de Jean Lucas et de Sylvinho sont aussi dans son bilan et plutôt dans la colonne passif . C’est donc dans cette situation pas vraiment simple que Florian Maurice semble intéresser d’autres clubs de Ligue 1, du moins si l’on en croit les rumeurs qui circulent du côté du Stade Rennais.

En effet, selon France Football, Nicolas Holveck, futur président de l’actuel troisième de Ligue 1, est en quête d’un directeur sportif. Et s’il a pensé à Gilles Grimandi, qui a quitté Nice après le rachat du club azuréen par Ineos, Florian Maurice serait également dans une short-list. Cependant, pour l’instant, rien n’est acté du côté du Stade Rennais où le nouveau directeur sportif devra être aussi validé par Julien Stéphan, l’entraîneur de l’équipe bretonne. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas laissera partir facilement son patron du mercato, même si la présence de Juninho a changé clairement la donne à l’Olympique Lyonnais.