OL : Florian Maurice craque pour cet international espoir français

Dans : OL, Mercato, OM, MHSC.

Les derniers matchs l’ont confirmé, l’Olympique Lyonnais cherche toujours la bonne carburation en défense.

Et si Marcelo a récemment gaffé à plusieurs reprises, Jérémy Morel s’impose comme un central très fiable et attentif. Mais les deux joueurs ont dépassé la trentaine, et l’ancien marseillais aura même 34 ans dans un peu plus d’un mois. Pour la suite, le club rhodanien possède déjà un espoir très suivi en la personne de Mouctar Diakhaby, et en a recruté un autre avec Oumar Solet de Laval. Il y a aussi le côté droit, où malgré son activité, Rafael ne rassure pas totalement et devrait quitter le club en fin de saison. Mais Florian Maurice ne manque pas de pistes et a déjà ciblé un autre grand espoir défensif, considéré comme un latéral droit, mais qui peut aussi évoluer dans l’axe.

Il s’agit de Nordi Mukiele, ancien Lavallois, comme Solet, et qui explose cette saison avec Montpellier. Le club héraultais a déjà subi plusieurs assauts hivernaux de la part de la Roma et de Leipzig, repoussant ces clubs européens pour conserver le joueur acheté 1,5 ME l’hiver dernier. A 20 ans, le défenseur déjà international espoir va être difficile à conserver l’été prochain, même si son prix va grimper en conséquence. En effet, L’Equipe souligne qu’outre Lyon, Marseille suit également ce joueur dont la rapidité et la polyvalence sont très appréciés.