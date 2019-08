OL : Florian Maurice a une idée à 20 ME pour faire oublier Fékir

Dans : OL, Mercato, SCO.

Malgré les changements dans l’organigramme à Lyon cet été, Florian Maurice est toujours le chef de la cellule de recrutement, et Jean-Michel Aulas a bien tenu à faire comprendre que sa situation n’avait pas bougé. Et les derniers achats de l’OL l’ont démontré, les pistes ciblées par l’ancien buteur de Lyon, du PSG et de Marseille notamment se concrétisent aussi bien que celles de Juninho si l’accord est collégial. Résultat, bien avant la vente de Nabil Fékir au Bétis Séville, le recruteur rhodanien avait déniché plusieurs éléments capables de tenter de faire oublier le capitaine lyonnais, souvent décisif mais dont le profil tactique ne convenait pas forcément à Sylvinho. Parmi les candidats, se trouve notamment l’international espoir Jeff Reine-Adelaïde, qui sort d’une saison prometteuse et a été assez suivi sur le marché des transferts ces dernières semaines.

Mais ce mercredi, Ouest-France raconte que Florian Maurice était présent dans les tribunes du stade Raymond-Kopa pour le match amical du SCO face à Arsenal, et avait l’ancien joueur d’Arsenal dans le viseur. De quoi provoquer une offre de l’OL ? Il ne sera pas facile de faire craquer le président angevin Saïd Chabane, qui a déjà refusé une offre de Lille à hauteur de 15 ME à la mi-juillet, et a repoussé aussi les sollicitations du FC Porto. Néanmoins, avec un montant de 20 ME, l’affaire pourrait encore être jouable, surtout pour un joueur de 21 ans qui possède encore une énorme marge de progression après avoir stagné pendant deux ans sans jouer avec Arsenal.