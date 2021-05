OL : Florent Balmont de Téléfoot à Lyon ?

Dans : OL.

Consultant pour Téléfoot, qui a fermé la boutique après six mois d’antenne, Florent Balmont n’a pas encore trouvé de point de chute.

Benoit Cheyrou et Christophe Jallet ont rebondi sur Canal +, Julien Brun va commenter l’Euro 2021 sur TF1 tandis que Smaïl Bouabdellah va reprendre du service sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe. De son côté, Mathieu Bodmer a été associé à un projet de reprise de l’AS Saint-Etienne, rapidement démenti. En parallèle, certains consultants prennent leur mal en patience. C’est le cas d’Alain Perrin ou encore de Nicolas Douchez, qui étaient mis en avant sur Téléfoot, mais également de Florent Balmont. A en croire les informations du Progrès, l’ancien milieu défensif de Dijon va cependant reprendre du service… loin des médias, et au plus près du terrain.

Retraité des terrains depuis la fin de la saison 2019-2020, Florent Balmont avait entamé sa reconversion FC Limonest Saint-Didier en parallèle du passage de ses diplômes d’entraîneur. Après avoir été l’adjoint de Norvan Derderian sur la catégorie U20 Ligue et travaillé avec les staffs des équipes seniors R1 et N3, Florent Balmont est fortement pressenti pour rebondir… à l’Olympique Lyonnais. Effectivement, celui qui a porté les couleurs des Gones durant sa carrière de joueur professionnel devrait rejoindre l’Academy OL en vue de la saison prochaine. Son rôle n’a pas encore été précisé, mais Florent Balmont a de fortes chances d’intégrer l’encadrement de l’équipe U17 de l’OL à compter de cet été. Un joli rebond pour l’ex-Niçois, qui n’aspirait visiblement pas à rester dans les médias après le fiasco de Mediapro, dont la chaîne a purement et simplement été supprimée du paysage audiovisuel français au bout de six mois de diffusion. L’information du retour de Florent Balmont à Lyon devrait être officialisée à la fin de la saison par Juninho et la direction sportive du club.