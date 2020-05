OL : Flo Maurice s'en va, une première conséquence immédiate

Dans : OL.

Ce n’est pas encore officiel, mais Florian Maurice se prépare à prendre ses nouvelles responsabilités au Stade Rennais.

Le recruteur de l’Olympique Lyonnais, qui en était quasiment devenu le directeur sportif avant l’arrivée de Juninho l’été dernier, a décidé de changer de voie en constatant que l’horizon était bouché pour lui à l’OL. Tout son travail, ses réseaux et son art des négociations s’envole donc pour le club rhodanien, qui peut déjà en sentir les conséquences. En effet, depuis quelques jours, Lyon se fait attaquer sur ses jeunes les plus prometteurs. Cela vient très souvent du Bayern Munich, qui a fait un premier forcing pour Pierre Kalulu. Le club bavarois a ensuite attaqué le dossier Yaya Soumaré, très tenté de rejoindre l’Allemagne avant de finalement signer son premier contrat pro à l’OL. Mais pourquoi le Bayern Munich fonce ainsi sur les jeunes lyonnais ? L’explication tombe de la part de Bilel Ghazi, journaliste de L’Equipe et suiveur dévoué de l’OL.

« Florian Maurice avait noué un pacte moral de non-agression avec les recruteurs du Bayern du fait de ses excellentes relations avec eux. Celui-ci a volé en éclat depuis quelques semaines. ça ne pourrait être que le début alors que le Bayern n’attaquait jamais l’OL jusqu’ici », a souligné Bilel Ghazi, qui dévoile ainsi des retombées directes de la fin de la collaboration entre Lyon et Florian Maurice. De quoi inquiéter entre Rhône et Saône, et démontrer que le recruteur de l’OL avait tout de même un certain poids en Europe, avec notamment de très bonnes relations avec les clubs espagnols également.