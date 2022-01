OL : Fin brutale du feuilleton Slimani !

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors que le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais est loin d’être terminé, le dossier Islam Slimani est, lui, définitivement refermé.

Ces derniers jours, Islam Slimani était annoncé avec insistance du côté du Sporting Lisbonne, son ancien club, là où il avait éclaté au plus haut niveau avant son gros transfert à Leicester en 2016. Mais il n’en sera finalement rien, puisque selon les informations de Foot Mercato, l’international algérien ne quittera pas l’OL durant cet hiver, et les négociations avec le Sporting sont d’ores et déjà terminées. En effet, sauf « improbable retournement de situation ou offre mirobolante », le buteur de 33 ans va aller au bout de son contrat chez les Gones, jusqu’en juin prochain. Pourtant, il y a encore quelques heures, une résiliation de contrat semblait être à l’étude du côté du Groupama Stadium. Mais sachant que Slimani a envie de rester à Lyon, en n’ayant pas été convaincu par un autre club européen, les deux parties ont donc trouvé un terrain d’entente.

Malgré un temps de jeu plutôt faible, avec ses quatre buts inscrits en 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Slimani va donc rester en place, pour continuer de toucher son gros salaire aussi. Un faux départ qui ne fait en tout cas pas les affaires de la direction de l’OL, puisqu’en cette fin de mercato, Lyon cherche à réduire sa masse salariale. En plus du départ de Marcelo à Bordeaux et du futur transfert de Bruno Guimarães à Newcastle, Lyon aimerait bien se séparer d’encore au moins un joueur avant la fermeture du marché des transferts. Histoire aussi de finaliser les négociations avec Romain Faivre (Brest) et Ellyes Skhiri (Cologne), les deux renforts attendus par Peter Bosz dans l’entrejeu lyonnais au cours des prochaines heures.