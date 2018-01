OL : Feu vert pour cette deuxième arrivée au mercato

Dans : OL, Mercato, LOSC.

Après Oumar Solet ce lundi, un autre joueur va signer très rapidement à Lyon. En effet, le dossier Martin Terrier avait subi un petit contrecoup administratif, la situation du Lillois prêté à Strasbourg, vendu à Lyon puis re-prêté à Strasbourg ayant éveillé les soupçons de quelques clubs et des instances.

Mais après consultation, la FIFA a bien validé les contours de ce transfert, affirme Canal+. Résultat, la LFP a enchainé et a donné le feu vert à la réalisation de cette transaction, qui devait inclure le prêt de l’attaquant en Alsace pour la deuxième partie de saison. Le joueur et le club rhodanien doivent désormais s’entendre sur le timing de l’opération, mais plus rien n’empêche en tout cas sa réalisation sur le plan technique.