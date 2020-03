OL : Ferland Mendy compare le Real et Lyon, ça n’a rien à voir

Dans : OL.

Ce dimanche soir, le Real Madrid affronte le FC Barcelone dans un Clasico très attendu. Un match pour lequel Ferland Mendy est pressenti comme titulaire…

Six mois après son départ de l’Olympique Lyonnais, l’international tricolore formé au Havre s’est pleinement imposé comme un titulaire aux yeux de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole. Sur le site officiel du Real Madrid, celui qui a fait le bonheur de l’OL pendant deux ans a été invité à comparer la Ligue 1 et la Liga. Selon lui, il existe des différences majeures entre les deux championnats, qui l’ont forcé à faire évoluer son style de jeu. Explications…

« La différence est que le niveau de jeu est plus élevé. Quand on s'entraîne, on y va pour travailler, arriver le plus tôt possible à son meilleur niveau et le démontrer à chaque match. Surtout, il faut prouver sa valeur. Le jeu avec ballon est plus rapide, il y a plus de déplacements, plus de courses, ce sont les grandes différences entre le football de la Liga et de la Ligue 1. On peut perdre contre une équipe qui est mal classée, mais qui joue comme si elle était dans la première partie de la Ligue 1 » a indiqué Ferland Mendy avant de poursuivre. « Quand on arrive dans une nouvelle équipe, c'est compliqué de s'imposer directement, mais je crois que match après match, je prends le rythme. J'espère rapidement pouvoir apporter encore plus offensivement à l'équipe. Je suis plus focalisé sur le fait de bien défendre que de bien attaquer. À Lyon, je défendais moins et j'attaquais beaucoup, c'est pour ça que je dois trouver le point d'équilibre pour être encore meilleur ». Titulaire à l’OL l’an passé et désormais titulaire au Real, Ferland Mendy se donne en tout cas les moyens de gagner sa place pour l’Euro 2020 avec les Bleus.