OL : Fekir snobe Naples pour un club moyen, il sait pourquoi

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Pas au top de sa forme la saison dernière, Nabil Fekir va quitter l’Olympique Lyonnais. Alors que le doute était encore permis concernant son avenir dans le Rhône il y a encore une semaine, il est désormais certain que le capitaine des Gones va voler vers d’autres cieux dans les prochains jours. Naples s’intéresse fortement à lui mais sauf retournement de situation de dernière minute, c’est au Bétis Séville que le champion du monde 2018 va signer, accompagné de son frère Yassin. Un choix surprenant que Pierre Ducrocq a tenté d’expliquer sur l’antenne de RMC.

« Pourquoi Fekir préfère-t-il le Bétis à Naples ? Le championnat est différent et puis, il a peut-être séduit par un projet de jeu. De plus, j’y crois beaucoup au coup de fil d’Eric Abidal, qui lui conseille d’aller à Séville pour, peut-être ensuite, signer au Barça dans un second temps. Je ne sais pas s’il va à Séville pour ça, je ne pense pas. Mais je pense que s’il prévilégie le Bétis c’est parce que Naples est arrivé plus tard dans le dossier, et que le championnat espagnol est différent et lui correspond mieux pour son jeu. Le Bétis Séville, ça peut être intéressant pour lui. Lui, il a sans doute plus la certitude qu’il va flamber en Espagne » a confié l’agent de joueurs, pour qui la décision de Nabil Fekir n’a rien de choquante, finalement.