OL : Fekir et Depay rivaux et plus coéquipiers ? Lyon doit réagir !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais reste sur deux mauvais résultats, qui plus est au Groupama Stadium, et forcément la tension est montée d'un cran du côté de la Capitale des Gaules où la saison s'annonçait pourtant superbe. L'élimination en Coupe de la Ligue a été un premier coup de blues que le nul contre Reims a confirmé, certains des cadres de l'OL étant clairement à côté de la plaque. Pour Eric Carrière, cette séquence doit beaucoup au rendement calamiteux du duo composé de Nabil Fekir et Memphis Depay.

Et dans L'Equipe, l'ancien joueur lyonnais estime qu'il saute aux yeux que les deux stars de l'effectif lyonnais ont le plus grand mal à jouer ensemble. « Ce sont deux joueurs qui attirent le ballon, ils ont besoin de l'aspirer. Mais le problème est peut-être plus lié au souhait de chacun de briller. Ce n'est évidemment pas qu'ils veulent que leur équipe ne gagne pas, c'est qu'ils veulent d'abord gagner eux. Inconsciemment, la course aux stats peut faire passer l'équipe après. Il faut des joueurs comme ça dans une équipe, mais pas qu'ils se mettent au-dessus de l'équipe (...) Tu ne les sens pas heureux de se faire des passes, tu ne les vois pas prendre plaisir à se trouver sur le terrain, tu ne les sens pas complices », constate un Eric Carrière déçu de ce comportement de Nabil Fekir et Memphis Depay. A Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio de trouver les bons mots pour remettre les deux attaquants dans le bon sens.