OL : Fekir et Depay punis sur le banc à cause d'une bagarre ?

Dans : OL, Ligue 1, FC Nantes.

Suite à une semaine en enfer, entre l’élimination en Coupe de France contre Rennes (2-3) et la désillusion subie face à Dijon en Ligue 1 (1-3), Bruno Genesio a effectué plusieurs choix forts ce vendredi soir avant le match entre l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes. En effet, outre le retour au 4-3-3, l’entraîneur rhodanien a laissé Nabil Fekir, son capitaine, et Memphis Depay, son leader d’attaque, sur le banc des remplaçants. Une sanction sportive après les mauvaises prestations des deux joueurs ces dernières semaines ? Pas forcément, si l’on en croit les informations de Canal +, révélées juste avant cette rencontre de championnat.

« Il y a énormément de pression à l’OL en ce moment. Nouvelle illustration jeudi puisque lors de l’entraînement de veille de match, deux bagarres ont eu lieu dans l’effectif lyonnais à deux moments. Les bagarres ont mis aux prises des joueurs importants, des cadres de l’OL », explique la chaîne cryptée, qui avoue ensuite que Fekir et Depay étaient impliqués dans les altercations, tout comme Marcelo, lui aussi remplaçant, et Mendy, absent. Une mise au ban synonyme de sanction.