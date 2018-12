OL : Fekir est le plus fort, Govou lui colle un avertissement !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais a besoin de toutes ses forces vives, et bien évidemment Nabil Fekir en fait partie. Mais actuellement le champion du monde ne paraît pas au meilleur de sa forme, Jean-Michel Aulas estimant que son capitaine méritait tout de même qu'on lui laisse un peu de temps pour se remettre d'un été très agité à la fois par son transfert raté à Liverpool, mais également le titre remporté avec les Bleus en Russie.

Dans Aujourd'hui en France, Sidney Govou évoque le cas de Nabil Fekir. Et s'il vante les qualités de ce dernier, il estime tout de même que l'heure est venue pour ce dernier de hausser le niveau de ses prestations à l'OL. « Pour moi, le patron, il doit être bon à tous les matchs. C’est malheureux car j’adore Nabil. C’est un gars qui a un talent de fou. Mais j’attends plus. Un bon joueur, j’attends qu’il soit bon, et pas par intermittence. Nabil doit franchir ce palier. Etre bon un match, c’est facile. Il faut être bon tout le temps et vouloir l’être tout le temps. Comme l’était Juninho. Bien sûr que je le titulariserais. Cela n’empêche pas que c’est le meilleur joueur. Je lui donne le brassard, je lui donne tout. Mais j’attends beaucoup. Beaucoup plus », prévient l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui ne demande qu'à s'enflammer pour Nabil Fekir.