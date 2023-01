OL : Farès Chaïbi à Lyon, la rumeur circule

Dans : OL.

L'OL pourrait encore se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. La direction lyonnaise ne manque pas d'idées.

A Lyon, l'heure est aux doutes, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes et en interne, le mercato hivernal reste flou. Car si Dejan Lovren a déjà rejoint l'OL, les Gones ne savent pas encore s'ils pourront de nouveau recruter. Selon certaines indiscrétions, le budget mercato aurait déjà été dépensé l'été dernier avec les différents recrutements réalisés. En attendant d'en savoir plus, l'OL continue de prospecter pour tenter de se renforcer. Et les noms ne manquent pas dans la tête de Laurent Blanc et de la cellule de recrutement du club. Selon les informations d'Ekrem Konur, les Rhodaniens apprécient tout particulièrement le profil de Farès Chaïbi.

L'OL suit de près Farès Chaïbi

Le jeune milieu offensif, qui régale cette saison sous le maillot de Toulouse, avec notamment 3 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées, est en effet courtisé par l'OL. Les Gones sont actuellement en train de regarder les options qu'ils ont pour passer à l'action. Estimé à 4 millions d'euros, Chaïbi est encore sous contrat avec le Téfécé jusqu'en juin 2025. Reste à savoir également quelles sont les intentions du joueur de 20 ans, qui monte en puissance avec Toulouse depuis quelques mois. Point positif pour l'OL, le fait que Farès Chaïbi soit un enfant de la région, lui qui est né à Bron et qui a déjà évolué au FC Lyon. Cette piste, si elle n'est pas concrétisée cet hiver, pourrait l'être l'été prochain en fonction de la fin de saison des Gones. Car la situation urge à Lyon, qui reçoit le RC Strasbourg ce samedi soir en Ligue 1. Faux pas interdit pour les hommes de Laurent Blanc face à l'un des mauvais élèves du championnat.