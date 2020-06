OL : Fabien Centonze, une recrue déroutante au mercato ?

Dans : OL.

Déjà bien pourvu à ce poste, l’Olympique Lyonnais a pourtant pris des renseignements sur un nouvel arrière droit de Ligue 1.

Les clubs européens ont l’obligation de doubler tous les postes avec l’enchainement des matchs de nos jours, et l’OL fait même mieux au poste d’arrière droit. Outre le titulaire et international français Léo Dubois, le club rhodanien enregistre la présence du rugueux Rafael, et du jeune Kenny Tete. Mais derrière l’ancien nantais, difficile de cacher que la satisfaction n’est pas de mise. Malgré son engagement et son attachement au club, le Brésilien reste léger quand le niveau s’élève, et le Néerlandais ne parvient pas à bousculer la hiérarchie. Les deux pourraient partir cet été, notamment si l’ancien de Manchester United continue de rêver d’un retour au Brésil. Résultat, l’OL pourrait ne pas laisser passer une belle affaire possible. C’est le cas avec Fabien Centonze, qui sort d’une saison impeccable avec le FC Metz. L’ancien lensois a tout simplement disputé tous les matchs, avec un sérieux défensif et un apport offensif non négligeable.

Selon Inside Foot, son départ au mercato est envisageable car Lyon et Lille se sont renseignés à son sujet, ainsi que des clubs allemands. A 24 ans, le latéral droit possède l’avantage d’être à un prix abordable de 4 ME. Un investissement possible pour clarifier enfin la situation à ce poste, même si pour cela, il faudra probablement vendre avant. A moins que l’arrivée de Centonze pendant ce mini-mercato du mois de juin, ne serve à pousser vers la sortie Tete et Rafael, qui comprendraient alors clairement le message.