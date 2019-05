OL : Everton en pince pour lui, Lyon flaire la bonne affaire

Dans : OL, Mercato, Premier League.

A l’heure où l’effectif de l’Ajax Amsterdam fait rêver l’Europe, l’Olympique Lyonnais n’avait pas attendu cette folle épopée en Ligue des Champions pour puiser dans le vivier du club néerlandais. Le club rhodanien avait fait venir Kenny Tete et Bertrand Traoré lors de l’été 2017, mais deux ans plus tard, le pari n’est pas payant. Le défenseur a parfois montré des choses intéressantes mais ne fait pas l’unanimité, tandis que le Burkinabé est le symbole d’une équipe lyonnaise capable du meilleur comme du pire, et son irrégularité chronique énerve.

C’est pourquoi l’intérêt annoncé d’Everton est vu d’un bon œil à Lyon. Yahoo Sport fait ainsi savoir ce jeudi que le club de Liverpool a accéléré dans ce dossier, désireux de recruter un joueur qu’il suit depuis plus d’un an, et la double confrontation entre les deux clubs où Traoré avait brillé. Pour le moment, rien n’a filtré sur les négociations ou le montant discuté, mais l’OL avait déboursé 10 ME à Chelsea, à qui le joueur appartenait, pour le faire signer. Sa valeur est désormais proche du double, même si le club anglais a conservé un pourcentage sur la plus-value en cas de revente. En tout cas, si Jean-Michel Aulas a bien fait savoir qu’il n’y aurait pas beaucoup de gros départs cet été pour ne pas perturber l’effectif, il n’est pas certain qu’il s’accroche trop à Bertrand Traoré si jamais Everton effectuait une offre solide.