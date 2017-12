OL : Et le plus gros salaire du vestiaire de l'OL est...

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Deuxième budget de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est considérablement renforcé depuis le début de l’année 2017 en recrutant des joueurs comme Mariano Diaz ou Memphis Depay.

En allant piocher chez les jeunes joueurs en manque de temps de jeu dans les grands clubs européens, l’OL a été dans l’obligation de s’adapter et de distribuer de juteux salaires. Spécialisé dans le business dans le football, Sportune.fr a révélé les salaires du vestiaire rhodanien. Et ce n’est pas vraiment une surprise, ce sont les joueurs issus des plus gros clubs (Manchester United, Real Madrid) qui figurent en haut de ce classement.

En effet, Mariano Diaz et Memphis Depay figurent en tête de ce classement avec des émoluments estimés à 4,2ME brut par an. Ils devancent notamment le capitaine, Nabil Fekir (3,6ME par an). Indésirables depuis plusieurs mois, Mapou Yanga-Mbiwa et Clément Grenier profitent de salaires XXL dans la capitale des Gaules. L’ancien capitaine du MHSC percevrait 3,4ME par saison tandis que le milieu de terrain formé à l’OL touche (accrochez-vous) 3,8ME par an.

Le top 10 des salaires de l’OL en 2017-2018 selon Sportune :

1er : Mariano Diaz (4,2ME)

1er : Memphis Depay (4,2ME)

3e : Clément Grenier (3,8ME)

4e : Nabil Fekir (3,6ME)

5e : Mapou Yanga-Mbiwa (3,4ME)

6e : Bertrand Traoré (3ME)

7e : Anthony Lopes (2,6ME)

8e : Maxwel Cornet (2,2ME)

9e : Marcelo (1,7ME)

10e : Kenny Tete (1,6ME)